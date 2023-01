Samsung TV Crystal 55": scopri il Coupon eBay per distruggere il prezzo

Grazie a eBay con il suo nuovo coupon speciale puoi acquistare la fantastica Samsung TV Crystal 55″ UHD 4K a un prezzo decisamente conveniente. Mettila nel carrello a soli 378 euro, invece di 749 euro. Ricordati però di inserire il codice “CASA23” al momento del pagamento per riscattare l’extra sconto di 41,90 euro. Tra l’altro puoi anche decidere di pagarla in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Risparmia più di 370 euro con questo acquisto. Si tratta di un’ottima occasione. Inoltre, il Coupon “CASA23” puoi usarlo anche su tantissimi altri prodotti compatibili per un massimo di 3 volte ad account. In pratica potrai arrivare a risparmiare un extra di 300 euro nel complesso. Niente male davvero! Con eBay fai tantissimi affari come questa smart TV da 55 pollici che porta il cinema a casa.

Samsung TV Crystal 55″: approfitta di questa occasione firmata eBay

Migliora il tuo intrattenimento acquistando la Samsung TV Crystal 55″. Si tratta di un televisore completamente smart che unisce tanta tecnologia a un’usabilità eccezionale. Guarda tutti i contenuti a una qualità incredibile grazie a 4K e all’Ultra HD. I colori sono sensazionali e le immagini sempre ricche di dettagli. Il tutto unito a un audio spaziale, sarai completamente immerso nella scena.

Approfitta subito di questa occasione. Sfrutta il Coupon “CASA23” e acquistala a soli 378 euro, anziché 749 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.