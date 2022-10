Samsung TV Crystal 50", prezzo STRATOSFERICO: solo 349€ su eBay

eBay si è sbilanciato con un’offerta decisamente potente. Oggi acquisti la Samsung TV Crystal UHD 4K 50″ a soli 349 euro, invece di 701,99 euro. In pratica stai risparmiando ben 352,99 euro. Si tratta di una promozione con i fiocchi fatta apposta per chi deve adeguarsi al nuovo digitale terrestre.

Questa smart TV ha tutti i comfort possibili e immaginabili. Partiamo dal suo display che con i suoi 50 pollici porta il cinema direttamente a casa tua. Le immagini sono curate nei minimi dettagli e potrai vedere i contenuti compatibili in 4K. La risoluzione ti lascerà a bocca aperta, immergendoti nella scena.

Tra l’altro, con eBay puoi anche decidere di pagarla in 3 comode rate a tasso zero. Scegli come metodo di pagamento PayPal e in pochi click ottieni un mini finanziamento tutto per te. Non ci sono più dubbi: questo è un vero affare sotto ogni punto di vista.

Samsung TV Crystal 50″: guarda in grande, ma spendi poco

Acquista la Samsung TV Crystal 50″ a soli 349 euro, invece di 701,99 euro. Tecnologia UHD e 4K per darti la sensazione di essere il protagonista di ciò che stai guardando. Tra l’altro, non solo è compatibile con il nuovo digitale terrestre, ma è completamente smart.

Grazie all’ecosistema di Samsung potrai accedere a tutte le piattaforme di streaming live e on demand che vuoi da quest’unico dispositivo. Non dovrai acquistare nessun altro apparecchio per vedere Disney+, DAZN, Netflix, Amazon Prime Video e tante altre piattaforme.

Scegli il meglio in assoluto comprando questa Samsung TV Crystal UHD 4K 50″ a soli 349 euro, invece di 701,99 euro. Si tratta di un’esclusiva eBay che trovi solo sul suo portale di shopping online dove ogni giorno escono offerte pazzesche come questa.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.