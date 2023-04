Samsung TV Crystal 50": su eBay è in REGALO (-115€)

Acquista la Samsung TV Crystal 50″ UHD a soli 374 euro, invece di 489 euro. Grazie a questa offerta di eBay stai risparmiando esattamente 115 euro. Uno sconto notevole che ottieni inserendo il codice ITPERPTJS2PDJ67M prima del check out. Così, a un prezzo regalo, ti arriva a casa un televisore smart da 50 pollici. Goditi il cinema comodamente seduto sul tuo divano!

Tra l’altro con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 124 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“. Niente male vero?

Samsung TV Crystal 50″ a 374€: un’occasione imperdibile

Farsi scappare la Samsung TV Crystal 50″ a 374 euro sarebbe un vero peccato. Questa occasione imperdibile la trovi solo su eBay e potrebbe terminare da un momento all’altro. La consegna è gratuita per questo televisore di altissima qualità con il quale puoi goderti il vero Ultra HD 4K. I colori sono vivi e accesi mentre i dettagli sono pazzeschi a ogni immagine.

Il display da 50 pollici è coinvolgente e immersivo, sembra proprio di essere nella scena. Grazie alla tecnologia Motion Xcelerator Turbo la frequenza di aggiornamento è dinamica offrendo prestazioni di gioco differenziate con modelli a 60Hz a supporto del VRR e dei contenuti a 120Hz. E con i formati 21:9 e 32:9 avrai una visione più ampia dell’azione. Mettila in carrello a soli 374 euro, anziché 489 euro, con il codice ITPERPTJS2PDJ67M.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.