Samsung TV Crystal 4K: Smart TV da 55" in svendita totale (-50%)

Habemus Smart TV. L’accostamento forse è un po’ ardito, ma pensiamo calzi a pennello per quanti ancora oggi non hanno voluto/potuto acquistare uno Smart TV, rifugiandosi nella comodità dei decoder. Habemus Smart TV, dunque, e che modello: Samsung TV Crystal UHD 4K da 55″, in offerta a soli 426 euro invece del prezzo di vendita consigliato al pubblico di 749,90 euro (-43%) col Fuoritutto Unieuro. Dopo che metti lo Smart TV in carrello, hai in regalo un ulteriore sconto del 5%, che porta così il prezzo a crollare a 405 euro, quasi 350 euro in meno rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Se completi l’ordine ora, non paghi nulla per la spedizione e puoi scegliere anche il ritiro in negozio, con la consegna prevista a partire da mercoledì 18 gennaio. E se hai un budget più risicato, puoi sempre optare per il pagamento in tre rate a interessi zero da 142 euro al mese con Klarna o PayPal.

Smart TV Samsung Crystal UHD 4K: offerta limitata

Il modello in vendita è lo Smart TV Samsung UE55AU7170 in colorazione Titan Gray, con uno schermo UHD 4K da 55″. È un televisore che ha fatto il suo debutto nel mercato soltanto nel 2021, con la piena compatibilità al nuovo standard del digitale terrestre, dì quindi addio ai vari decoder che hai acquistato nell’ultimo periodo.

Uno dei principali punti di forza di questo Smart TV Samsung è la risoluzione 4K Ultra HD, in grado di offrirti un’esperienza di visione prima soltanto sognata, perfetta per gli eventi sportivi live, sessioni di gioco e film in streaming. E grazie al sistema operativo Tizen hai la possibilità di scaricare tutte le app che desideri sul tuo nuovo televisore, da Netflix a DAZN, da NOW a RaiPlay, da Prime Video a TIMVISION, in modo da soddisfare tutte le tue esigenze.

Prendi al volo l’ultima offerta del Fuoritutto Unieuro sul Samsung TV Cristal 4K Ultra HD da 55″, in sconto di quasi il 50%. Approfittane subito, a questo prezzo la promo non durerà ancora per molto.

