Samsung TV Crystal 4K Series 7 a un PREZZO FOLLE su Unieuro

Unieuro Solo Online è l’iniziativa permanente che si rinnova regolarmente offrendo prodotti di alta qualità a prezzi decisamente vantaggiosi acquistandoli online. Oggi porti il cinema a casa tua a un prezzo folle. Acquista la Samsung TV Crystal 4K Series 7 a soli 449,90 euro, invece di 529,90 euro. Grazie ai suoi 55 pollici e alla tecnologia ad altissima definizione ti assicuri immagini sempre perfette e contenuti immersivi.

Samsung TV Crystal 4K Series 7: 55 pollici di puro godimento

Con la Samsung TV Crystal 4K Series 7 hai 55 pollici di puro piacere. Grazie alla tecnologia PureColor ogni colore è vivace e vivo all’interno dello schermo. Inoltre, tutte le immagini vengono migliorate affinché tu possa goderti al meglio qualsiasi contenuto. Collega la tua console e vivi un gaming fluido e senza rallentamenti. Approfitta ora di questa sensazionale offerta.

Acquistala immediatamente a soli 449,90 euro, invece di 529,90 euro. Ti ricordiamo che Con Unieuro hai due vantaggi. Primo la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Secondo, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 149,96 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

