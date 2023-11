Samsung TV Crystal 4K: ERRORE di PREZZO con il Coupon eBay

Continuano le super offerte di eBay con il Coupon NOVEDAYS. Oggi, in probabile errore di prezzo, acquisti la fantastica Samsung TV Crystal 4K a soli 305,99 euro, invece di 429 euro (prezzo di listino del produttore). Mettila subito in carrello a questo link e ricevi a casa un televisore da ben 43 pollici eccezionale per colori e dettagli delle immagini. La quasi totale assenza di cornici rende ogni cosa che vedi estremamente immersiva. Tra l’altro, con eBay, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Samsung TV Crystal 4K: uno spettacolo per i tuoi occhi

La Samsung TV Crystal 4K da 43 pollici è perfetta per chi ha uno spazio ridotto, ma non vuole rinunciare alla sensazione di stare al cinema. Ideale per cucina e camera da letto, questo televisore ha una resa cromatica precisa che fornisce immagini vivide e realistiche. Il processore Crystal 4K ti permette di goderti ogni sfumatura di colore anche in 4K. Con Smart Hub tutti i tuoi contenuti preferiti sono in un unico posto, accessibili con estrema facilità. Perciò, cosa stai aspettando?

Acquistala immediatamente a soli 305,99 euro, invece di 429 euro (prezzo di listino del produttore). Per ottenere questo prezzaccio devi inserire il Coupon NOVEDAYS nell’apposita sezione dedicata ai codici sconto prima del check out. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 101,99 euro. Niente male vero? Allora goditi subito il cinema a casa tua in 4K con questo gioiellino.

