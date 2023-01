Samsung TV Crystal 4K da 55" in offerta BOMBA a 489€

MediaWorld ha scelto di partire a bomba in questo inizio di settimana lanciando un’offerta super sull’ottimo Samsung TV Crystal 4K da 55″, un ottimo Smart TV per sostituire il proprio televisore in soggiorno o accendere il grande cinema alla sera nella propria camera da letto.

Grazie all’ultima promozione disponibile online sul sito ufficiale di MediaWorld, il prezzo d’acquisto crolla a 489,99 euro. Lo sconto è pari al 38%, che tradotto in numeri corrisponde a 310 euro (a fronte di un prezzo di vendita consigliato al pubblico di 799 euro). Offerta stra-top.

310 euro di sconto sul Samsung TV Crystal 4K da 55″

Il modello oggetto dell’offerta è il Samsung UE55 BU8070UXZT dotato di processore Crystal 4K per colori che vanno ben al di là di ogni immaginazione. Presente il supporto alla tecnologia HDR, grazie alla quale puoi goderti un’eccezionale gamma di colori e dettagli visivi più nitidi anche durante le scene con poca luce.

Le altre due chicche di questo Smart TV sono la tecnologia ALLM (Auto Low Latency Mode) e la funzione Q-Symphony: la prima restituisce uno schermo ottimizzato per offrirti un controllo più ampio, mentre la seconda fa sì che soundbar e altoparlanti TV funzionino alla perfezione insieme, con un effetto sonoro di conseguenza migliore.

Che cosa aspetti? Aggiungi nel carrello ora lo Smart TV Samsung Crystal 4K da 55″ a soli 489 euro, per approfittare di un folle sconto pari a 310 euro. Disponibili gratuitamente sia la spedizione a casa che il ritiro in negozio.

