Samsung: tutti gli smartphone Galaxy avranno lo stesso design

Oggi apprendiamo un’importantissima indiscrezione relativa ai telefoni del colosso sudcoreano leader del mercato. Pare infatti che Samsung voglia seguire lo stesso linguaggio di design per tutta la gamma di dispositivi Galaxy. In poche parole, come si può vedere ciò da un po’, i telefoni della società avranno la medesima estetica, siano essi top di gamma che midrange. Solo la variante Ultra della serie S rappresenterà un’eccezione, per ovvi motivi.

Samsung adotterà il medesimo design per tutti i suoi smartphone

In queste ore è emerso un dettaglio molto interessante in merito ai piani di Samsung per la linea di smartphone Galaxy del 2023. La compagnia sembra essere interessata a creare un linguaggio di design standard per tutto il suo catalogo di prodotti, premium, midrange, low-cost. La notizia ci arriva dall’insider del web “No name”, alias “@chunv888” su Twitter.

Sulla rete, il tipster riferisce che Samsung “ha confermato durante il comunicato stampa della serie A in Vietnam che l’intera gamma Galaxy del 2023, dal budget A all’ammiraglia Z, condividerà lo stesso identico linguaggio di design. Quindi aspettatevi questo design anche per i pieghevoli next-gen (leggasi Galaxy Z Flip5 e Z Fold5)“. Per farla breve, tutti i dispositivi del marchio si somiglieranno fra loro.

Samsung confirmed during A series press release in Vietnam that the whole 2023 Galaxy line up from A budget to Z flagship will share the same exact design language. So prepare for the flagship foldable Galaxy A looking (aka Galaxy Z Flip5 and Fold5) https://t.co/x0lCIfS7Eu — No name (@chunvn8888) March 24, 2023

Resta da capire come farà il linguaggio stilistico dei classici smartphone ad adeguarsi all’estetica dei foldable. Per quanto concerne i gadget delle serie Galaxy F (disponibile solo in India), Galaxy A, M, S e Z saranno accomunati da un unico segno distintivo: il design – bene o male – simile fra tutti i modelli.

