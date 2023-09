Samsung The Frame: smart TV e opera d'arte a prezzo ASSURDO

Samsung The Frame TV è la smart TV per chi vuole esporre un’opera d’arte in salotto. Acquistala subito a soli 349,90 euro, invece di 669,89 euro. La trovi solo su Unieuro dove puoi anche scegliere la cornice abbinata che preferisci e che si adatta meglio al tuo arredamento. Ovviamente non si tratta solo di estetica e risparmio, grazie al prezzo assurdo del Back To School.

Questo dispositivo include una tecnologia pazzesca. Ma prima di addentrarci nelle sue specifiche tecniche, che la rendono una televisione insuperabile, vediamo due incredibili vantaggi che Unieuro offre. Primo, consegna gratuita a domicilio o ritiro gratuito in negozio. Secondo, pagamento in 3 rate a tasso zero da soli 116,63 euro al mese selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Samsung The Frame TV: scopri Matte Display

Samsung The Frame TV 32″ è una smart TV con tutti i criteri in regola per regalarti contenuti super immersivi in un contesto dal design elegante e raffinato. Ottima come complemento di arredo, quando non è in uso diventa un quadro digitale che mostra un’opera d’arte o foto di famiglia. Il vantaggio sta nella tecnologia dello schermo con Matte Display che assicura il minimo dei riflessi per il massimo del piacere.

Riducendo notevolmente i riflessi di luce permette di vedere senza distrazioni. Inoltre, con Quantum Dot hai tantissime gradazioni cromatiche per il massimo realismo. Acquistala ora a soli 349,90 euro, invece di 669,89 euro. Questo prezzo incredibile lo trovi solo su Unieuro che ti offre anche consegna gratuita e pagamento a rate tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.