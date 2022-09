Samsung The Frame, smart TV BELLISSIMA a prezzo RIDICOLO (-51%)

Samsung “The Frame” da 43” in offerta su Amazon con il 51% di sconto rappresenta la migliore occasione che ti possa capitare per mettere le mani su una delle più belle smart TV mai realizzate dal colosso sudcoreano. Ad appena 486€, infatti, solo oggi puoi ricevere a casa una televisione che è una vera e propria opera d’arte da appendere al muro e da ammirare giorno dopo giorno.

Realizzata con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel sensazionale, la smart TV di Samsung ha tutte le carte in regola per rispondere alle tue personali esigenze e permetterti di guardare film e serie TV con una qualità d’immagine eccellente.

La bellissima smart TV The Frame di Samsung è in offerta su Amazon a prezzo regalo

Oltre a incorporare Alexa per darti modo di controllare la smart home direttamente dalla TV di casa, The Frame di Samsung monta un bellissimo pannello da 43” con tecnologia Quantum Dot e Dual Led: il risultato è un’esperienza visiva fuori scala con una perfetta calibrazione dei colori e una luminosità perfettamente omogenea. Inoltre, quando non è in funzione, la smart TV si trasforma in un bellissimo quadro che mette in mostra le più belle stampe al mondo.

Sei pronto a un’esperienza visiva eccezionale sotto tutti i punti di vista? Metti subito nel carrello la bellissima smart TV di Samsung fintanto che è disponibile su Amazon con il 51% di sconto. Solo oggi se l’acquisti ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.