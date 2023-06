Samsung T7 Touch SSD 2TB: velocità e sicurezza ad un prezzo speciale

Il Samsung T7 Touch Portable SSD da 2TB è attualmente disponibile su Amazon a un incredibile sconto del 32%. Questo dispositivo offre una combinazione di velocità, affidabilità e sicurezza che lo rende una scelta eccellente per gli utenti che necessitano di un’unità di archiviazione esterna di alta qualità. Non perdere questa incredibile occasione e acquistalo subito al prezzo speciale di soli 204,97 euro.

Samsung T7 Touch Portable SSD da 2TB: le scorte a disposizione stanno andando a ruba con questo prezzo

Una delle caratteristiche più impressionanti del Samsung T7 Touch è la sua velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s. Questo significa che è fino a 9,5 volte più veloce di un tradizionale hard disk esterno, consentendo un rapido trasferimento di file di grandi dimensioni. Con l’interfaccia USB 3.2 di seconda generazione, il dispositivo offre prestazioni ottimali e una connettività semplice e veloce.

La resistenza del Samsung T7 Touch è un altro punto di forza. Il suo robusto telaio interno è progettato per proteggere l’unità da cadute da altezze fino a 2 metri, garantendo la sicurezza dei dati anche in situazioni impreviste. Questo lo rende perfetto per gli utenti che spesso sono in movimento o lavorano in ambienti più impegnativi.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Samsung T7 Touch offre una soluzione avanzata. È dotato di un lettore di impronte digitali integrato, che permette di proteggere i dati in modo sicuro e veloce. Inoltre, è possibile attivare una protezione aggiuntiva mediante password, basata su un sistema di crittografia hardware AES a 256 bit. Questo livello di sicurezza avanzato garantisce la privacy dei file sensibili e la tranquillità degli utenti.

Il Samsung T7 Touch Portable SSD è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 7 e versioni successive, Mac OS X 10.10 e versioni successive e Android 5.1 (Lollipop) e versioni successive. Tuttavia, si consiglia di notare che le versioni precedenti di questi sistemi non sono supportate. Questa compatibilità estesa rende il dispositivo versatile e adatto a diverse esigenze di archiviazione.

In conclusione, il Samsung T7 Touch Portable SSD da 2TB è un’opzione eccellente per gli utenti che desiderano un’unità di archiviazione esterna veloce, affidabile e sicura. Approfitta subito dello sconto assurdo del 32% su Amazon e acquista questo prodotto di alta qualità al prezzo ridicolo di soli 204,97 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

