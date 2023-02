Samsung T7 Shield: risparmia 65€ su questo SSD portatile RAPIDISSIMO

La memoria del tuo laptop non ti basta mai? Hai già finito lo spazio d’archiviazione della tua console da gioco? Non ti preoccupare, ti veniamo in soccorso con un’offerta di Amazon decisamente interessante. La memoria SSD esterna Samsung T7 Shield è in forte sconto su Amazon, dove per poco tempo viene proposta a 105€, con un risparmio del 35% rispetto al suo normale prezzo di listino. Risparmierai 64€ e in più riceverai anche un buono da 10€ per acquistare Microsoft 365 Family.

Questa memoria esterna offre tempi fulminii sia in lettura che in scrittura, inoltre ha un design progettato appositamente per renderla estremamente resistente, riducendo al minimo il rischio di perdere i tuoi dati (ha perfino una certificazione IP65 per l’acqua e la polvere).

Il Samsung T7 Shield è un SSD esterno portatile ad alta velocità con un design resistente e duraturo che offre una protezione aggiuntiva contro l’ingresso di acqua e polvere grazie alla sua certificazione IP65. Questo SSD portatile è fino a 9,5 volte più veloce dei dischi rigidi esterni con USB 3.2 Gen.2, con velocità di lettura/scrittura fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente. Il T7 Shield è dotato di una scocca in gomma resistente agli urti che consente all’SSD di resistere a cadute da un’altezza fino a tre metri, rendendolo un compagno sicuro anche durante gli spostamenti. Inoltre, i due cavi USB in dotazione, da Tipo C a C e da Tipo C ad A, consentono la connessione a PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco, oltre a tanti altri dispositivi. Con l’USB 3.2 Gen 2 e il PCle NVMe, l’SSD T7 Shield raggiunge velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 1.050/1.000 MB/s per l’editing diretto dal drive.

La scocca in gomma con Dynamic Thermal Guard controlla il calore consentendo di mantenere prestazioni costanti. Il Samsung T7 Shield è adatto ad ogni occasione, in quanto i dati sono al sicuro da acqua e polvere con la certificazione IP65. Il design robusto e la struttura in elastomero all’avanguardia aggiungono ulteriore resistenza, consentendo di sopportare anche cadute da un’altezza fino a 3 metri. Il T7 Shield è adatto per i tuoi dispositivi e si collega facilmente ai dispositivi che usi ogni giorno: PC, Mac, dispositivi Android, console di gioco e altro ancora. Con il software SSD portatile disponibile per PC, Mac, smartphone e tablet Android, è possibile impostare la password e scaricare gli ultimi aggiornamenti del firmware. Inoltre, con il software Samsung Magician è possibile controllare lo stato di salute del drive, migliorare le performance e proteggere i propri dati.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto eccellente ad un prezzo davvero ottimo. Non farti scappare questa promozione: risparmia 65€ sull’acquisto del Samsung T7 Shield da 1TB. Come sempre, con Amazon Prime la spedizione è gratuita, inoltre se ordini ora riceverai il prodotto entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.