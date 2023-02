Samsung T7 Shield: prezzo bomba, l'SSD portatile oggi costa 100€ in meno

Il Samsung T7 Shield, un SSD portatile ad alta velocità con un design resistente e protezione contro l’ingresso di acqua e polvere, è solitamente proposto a 319€. Tuttavia, oggi su Amazon è in offerta con uno sconto del 36%, rendendolo disponibile a soli 204,18€. Questo è un’occasione unica per acquistare un dispositivo affidabile e altamente performante a un prezzo vantaggioso. Non perdere questa opportunità di ottenere un’esperienza di archiviazione rapida e sicura, ad un costo conveniente!

Il Samsung T7 Shield è un SSD portatile che si distingue per la sua velocità e durabilità. Con una velocità fino a 9,5 volte superiore rispetto ai dischi rigidi esterni tradizionali, questo SSD è dotato di una certificazione IP65 che lo rende protetto da acqua e polvere. La scocca in gomma resistente agli urti garantisce che l’SSD sia in grado di resistere a cadute da un’altezza fino a tre metri, rendendolo perfetto per coloro che si spostano spesso. Grazie ai due cavi USB in dotazione (Tipo C a C e Tipo C a A), è possibile collegare l’SSD a una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco.

Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita. La disponibilità è immediata, lo riceverai entro domani, e potrai anche scegliere di dividere l’importo in più comode rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più conveniente e accessibile. Non sei abbonato a Prime? Richiedi subito i 30 giorni di prova gratuita, oltre alle spedizioni rapide e gratuite riceverai anche accesso a Prime Video e a moltissimi servizi offerti da Amazon. Non farti sfuggire questo SSD portatile e approfitta subito dello sconto del 36€, risparmierai oltre 100€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.