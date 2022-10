Samsung svela un nuovo sensore ISOCELL HPX da 200 Megapixel

Sappiamo tutti che Samsung e Sony si contendono il mercato dei sensori fotografici per telefoni; da un lato abbiamo infatti il gigante sudcoreano con le sue soluzioni premium aventi 108 o 200 Mpx; dall’altra parte però, c’è il colosso nipponico che è il leader del settore.

Impossibile non trovare un sensore Sony oggigiorno su uno qualsiasi dei device presenti in commercio. La competizione fa sempre bene e va sempre a vantaggio dell’utenza finale e della clientela.

Apprendiamo a tal proposito che Samsung ha svelato il nuovo ISOCELL HPX, un sensore fotografico mobile da ben 200 Megapixel e che ha la dimensione di 0,56μm. Sony invece, ha lanciato l’ottimo IMX989 che abbiamo tanto sentito nominare ma non abbiamo mai visto all’opera. Si dice che sarà presente sul futuro Xiaomi 13. Chi adotterà l’HPX sudcoreano? Noi abbiamo u presentimento: crediamo che sarà Samsung stessa che lo utilizzerà per il futuro flagship Galaxy S23 Ultra 5G.

Samsung ISOCELL HPX: le caratteristiche

Vediamo subito che questo sensore supporta uno zoom quattro volte superiore rispetto al passato e non fa perdere dati importanti Combinando i pixel, riesce a realizzare splendide immagini nitidissime da 12 Mpx. I pixel poi, essendo più piccoli (del 12%) permetteranno alla compagnia di ridurre l’area della fotocamera. La qualità resterà invariata ma le lenti saranno più sottili, meno spesse e ancora più a filo con la scocca. Ci saranno tre modalità di illuminazion; l’ISOCELL HPX riuscirà a donare un’esperienza davvero premium, anche in contesti difficili. Inoltre, permetterà ai produttori di inserire funzionalità premium come la possibilità di girare video in 8K a 30 fps, in dual HDR in 4K o FullHD. Infine, si potrà eseguire il rendering delle immagini con profondità colore a 14 bit.

