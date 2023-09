Samsung svela i nuovi Galaxy Z Fold 5 e Watch 6 Thom Browne Edition

Samsung ha appena lanciato un’edizione speciale per i suoi ultimi dispositivi usciti in commercio. Ora è possibile acquistare (in alcuni mercati selezionati) la Thom Browne Edition del Galaxy Z Fold 5 e perfino del Galaxy Watch 6.

Samsung Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Watch 6 Thom Browne

Per chi non lo sapesse, l’OEM sudcoreano collabora da diversi anni con questo brand; adesso ci offre delle varianti in edizione speciale dei suoi ultimi gadget. Scopriamoli nel dettaglio.

Il foldable in edizione speciale è un flagship in tutto e per tutto e dispone di un’estetica derivante dallo stile del Thom Browne. Troviamo una back cover in pelle nera che include anche delle strisce bianche, rosse e blu con una trama in tessuto. La cerniera è dorata così come gli anelli intorno alle fotocamere del prodotto, il tutto per avere una finitura più esclusiva. Ci sono anche due custodie speciale, entrambe in pelle e vi è anche una custodia particolare per la S Pen. La confezione di vendita poi, è unica perché richiama il design della valigetta di Thom Browne.

Per il Galaxy Watch 6 invece, troviamo un design premium con un telaio dorato e un quadrante esclusivo con tanto di logo del marchio. Ci sono dei cinturini in pelle e non manca poi l’adattatore da viaggio da 25W con tanto di cavo in tessuto.

Entrambi i prodotti vengono venduti in Corea del Sud e si parte da 4,29 milioni di con per il Fold 5 (al cambio sono circa 3217 dollari). Il telefono arriverà in pochi esemplari, ovviamente. Se volete il modello standard, sappiate che si trova in super sconto su Amazon a soli 1899,00€, spese di spedizione incluse, con tanto di consegna celere e immediata. Non lasciatevelo sfuggire, è in super promozione per pochissime ore.

