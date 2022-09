Samsung, super soundbar da 150W a prezzo SCONVOLGENTE (90€ su eBay)

Chi l’ha detto che è necessario spendere svariate centinaia di euro per acquistare una valida soundbar quando quella di Samsung da 150W è in offerta su eBay al prezzo più economico di sempre? Solo per pochissimo tempo, infatti, hai la possibilità di riceverla direttamente a casa tua con una spesa minima di appena 90€.

A questo prezzo ti assicuri un impianto audio 2.1 da 150W con subwoofer wireless con tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto ogni punto di vista.

La potentissima soundbar Samsung da 150W a prezzo regalo su eBay

Il subwoofer wireless ti offre la piena libertà di posizionarlo in qualsiasi punto della stanza per assicurarti un’esperienza di ascolto surround 3D per darti la sensazione di essere avvolto dal suono, mentre la perfetta calibrazione dell’impianto audio riproduce con estrema precisione le basse frequenze rispetto i medi e gli alti. Realizzata con materiali di buon livello che gli conferiscono un look & feel appagante e ideale per qualsiasi tipologia di arredamento, puoi affiancare la soundbar di Samsung a qualsiasi modello di smart TV o dispositivo mobile con il modulo Bluetooth.

Non farti ingannare dal prezzo super economico: la soundbar del colosso sudcoreano dispone della tecnologia Smart sound che analizza costantemente la fonte sonora per ottimizzare la traccia audio, mentre la Game mode potenzia gli effetti sonori della tua console per un’esperienza di gioco sempre al top.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la potentissima soundbar di Samsung fintanto che è disponibile su eBay al prezzo più basso di sempre. Ti assicuriamo che resterai profondamente colpito dalla qualità dell’audio riprodotto e dalla perfetta equalizzazione del suono indipendentemente dal genere musicale in diffusione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.