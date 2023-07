Samsung Summer Festival: fino al 20% di sconto per il tuo bundle

Non c’è solo il Prime Day. Samsung ha lanciato da poco il suo Summer Festival, con tante offerte dedicate a un ottimo prezzo. L’iniziativa più allettante prevede l’acquisto di due o tre articoli Samsung tra quelli a disposizione in questa pagina del sito samsung.com per beneficiare di uno sconto pari al 20% una volta aggiunto il bundle di prodotti al carrello.

Convenienti anche le forme di pagamento. Puoi scegliere tra PagoDIL, Finanziamento Tasso Zero e 3 rate senza interessi con Klarna e PayPal.

È arrivato il Samsung Summer Festival

Per usufruire delle offerte speciali del Samsung Summer Festival collegati alla pagina dedicata sul sito ufficiale. Fatto questo, sotto l’intestazione Componi il tuo Bundle aggiungi un prodotto tra quelli disponibili nelle categorie Smartphone, Buds e Watch, Tablet e PC, TV, Audio, Frigoriferi, Lavatrici e Asciugatrici, Aspirapolvere, Purificatori d’aria e Monitor PC.

Ora aggiungi un secondo prodotto per ricevere il 15% di sconto a carrello. Volendo, puoi scegliere anche un terzo articolo tra quelli disponibili per beneficiare di uno sconto del 20%. Componi il bundle che più ti interessa e pagalo fino al 20% in meno grazie all’ultima iniziativa di Samsung.

E solo per oggi, ottieni un 5% di sconto extra a carrello su un’ampia selezione di prodotti. L’elenco completo degli articoli che beneficiano dell’extra sconto è disponibile su questa pagina del sito samsung.com.

Corri a comporre il tuo bundle per approfittare della promo Samsung Summer Festival. Se scegli di pagare con PagoDIL, puoi dilazionare la spesa fino a 12 rate senza costi aggiuntivi e interessi.

