Samsung sta lavorando al Galaxy Home Mini 2

Samsung potrebbe star lavorando su uno smart speaker dalle piccole dimensioni chiamato Galaxy Home Mini 2: questo è quanto emerge in rete in queste ore.

Cosa sappiamo del Samsung Galaxy Smart Speaker?

L'OEM sudcoreano potrebbe cimentarsi nuovamente nel settore degli altoparlanti intelligenti, poiché sono emerse voci sull'arrivo di un nuovo terminale soprannominato Galaxy Home Mini 2 attualmente in lavorazione.

Secondo un rapporto di SamMobile, le fonti rivelano che l'azienda starebbe lavorando alla seconda generazione dell'altoparlante intelligente Galaxy Home Mini, che porta il numero di modello SM-V320. Il prossimo smart speaker potrebbe essere dotato di un display, rendendolo più uno schermo intelligente che un semplice altoparlante intelligente. A parte questo, al momento non sono disponibili informazioni sul dispositivo che si dice.

Questo non è il primo rodeo di Samsung quando si tratta di altoparlanti intelligenti, poiché la compagnia ha già lanciato il suo primo altoparlante intelligente Galaxy Home nel 2018 e lo ha seguito con un Galaxy Home Mini nel febbraio 2020. Se vi state chiedendo perché non ne avete mai sentito parlare questi altoparlanti intelligenti prima, potrebbe essere perché Samsung non ha mai rilasciato questi dispositivi al di fuori del loro paese d'origine, la Corea del Sud.

Il prossimo device dovrebbe incontrare lo stesso destino del suo predecessore in merito alla disponibilità globale, ma è troppo presto per dirlo con certezza.

Il segmento degli altoparlanti intelligenti è attualmente dominato da Alexa di Amazon, dagli altoparlanti Nest di Google e dalla gamma di altoparlanti HomePod di Apple. Speriamo che Samsung entri presto nel mercato globale degli altoparlanti intelligenti, offrendo una piccola varietà al gusto di Bixby.