Samsung SSD T7 da 1TB: sconto FOLLE del 60% su Amazon

Il Samsung SSD T7 da 1TB è un’unità di storage esterna di alta qualità, che offre prestazioni eccezionali grazie alla sua velocità di trasferimento dati fino a 1.050 MB/s. Questo lo rende 9,5 volte più veloce di un HDD tradizionale, ciò significa che i tuoi file saranno trasferiti e salvati in un batter d’occhio. Inoltre, la sua interfaccia USB 3.2 Gen 2 è retrocompatibile e supporta velocità fino a 10 Gbps. Questo eccezionale prodotto oggi è disponibile su Amazon con uno sconto PAZZESCO del 60%, che rende il suo prezzo ridicolo a soli 95,99 euro. Questo è un affare da non farsi scappare assolutamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Samsung SSD T7 da 1 TB: con questo prezzo è da comprare subito

La velocità non è l’unico vantaggio del Samsung SSD T7. La sua scocca in metallo è in grado di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza, il che lo rende molto resistente. Inoltre, la protezione con password opzionale e la crittografia hardware AES a 256 bit garantiscono la sicurezza dei tuoi dati.

Il Samsung SSD T7 è compatibile con diversi sistemi operativi, tra cui Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi e Android 5.1 (Lollipop) e successivi. Tuttavia, è importante notare che versioni precedenti di Windows, Mac e Android potrebbero non essere supportate. La confezione del Samsung SSD T7 include due cavi USB: uno tipo C a C e l’altro tipo C a A, che ti consentono di collegare il disco rigido ad un ampio spettro di dispositivi. Inoltre, il T7 è compatto e leggero, il che lo rende ideale per chi viaggia spesso o ha bisogno di portare i propri dati ovunque.

Oggi, il Samsung SSD T7 da 1TB è in vendita su Amazon con uno sconto FOLLE del 60%, il che significa che puoi ottenere un’unità di storage ad alta velocità e resistente a un prezzo stracciato di soli 95,99 euro. Se stai cercando un’unità di storage esterna di alta qualità, il Samsung SSD T7 è sicuramente la scelta definitiva con questo sconto. Non perdere ulteriore tempo, dire che sta andando letteralmente a ruba è un eufemismo.

