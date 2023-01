Samsung: SSD portatile da 1TB a MENO della METÀ su Amazon

Oggi devo assolutamente segnalarti quest’offerta che ha dell’incredibile. Se fai presto puoi mettere le mani su un dispositivo di archiviazione esagerato a un prezzo molto conveniente. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l’SSD portatile da 1TB Samsung a soli 109,99 euro, invece che 239,99 euro.

Sì è proprio come vedi, non è uno scherzo. In questo momento grazie a un ribasso del 54% potrai risparmiare ben 130 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Oltre al grande spazio per archiviare dati che avrai a disposizione, essendo Samsung, puoi stare certo che è un ottimo prodotto.

Samsung: un SSD esagerato a un prezzo da favola

Non c’è che dire, quando si cerca un dispositivo di archiviazione dati si punta soprattutto allo storage. Più è grande meglio è. Sicuramente 1TB è uno spazio decisamente grande, ma oltre a questo, essendo un SSD, potrai godere anche di una super velocità di trasferimento. Infatti rispetto agli hard disk, può trasferire file in modo molto più rapido. Ha una velocità di trasferimento fino a 1050 MB/s. Il che lo rende quasi 10 volte più veloce rispetto a HHD.

È stato anche pensato e progettato per garantire la massima protezione dei dati inseriti. Ecco perché ha una scocca in metallo che gli permette di resistere alle cadute fino a 2 m di altezza. Puoi anche impostare una password per proteggere i tuoi dati e la tua privacy. Non sarà necessaria nessuna installazione ed è pienamente compatibile con i sistemi operativi Windows, Mac OS e Android.

Non perdere quest’occasione più unica che rara. Fai presto perché un prezzo del genere non può durare a lungo. Quindi, prima che sia tardi, vai su Amazon e acquista il tuo SSD portatile da 1TB Samsung a soli 109,99 euro, invece che 239,99 euro. Ordinalo adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.