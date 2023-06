Samsung SSD 990 PRO: Prestazioni estreme ad uno sconto imperdibile

L’incredibile SSD interno Samsung 990 PRO è attualmente in vendita su Amazon con uno sconto eccezionale del 18%. Questo dispositivo di archiviazione offre una capacità di archiviazione fino a 1TB, rendendolo perfetto non solo per i PC potenti, ma anche per la tanto amata console Sony Playstation 5. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 139,00 euro.

Samsung SSD 990 PRO: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo SSD è la sua tecnologia NVMe PCI Express 4.0, che garantisce prestazioni di alto livello. Questo significa che il Samsung 990 PRO è ideale per il montaggio di video in 4K, per applicazioni di elaborazione grafica 3D e per il gaming più estremo. Non importa quale sia la tua passione, questo SSD è pronto a supportarti.

La velocità di lettura e scrittura del Samsung 990 PRO è semplicemente sbalorditiva, con un incredibile 7.450 MB/s di velocità di lettura e 6.900 MB/s di velocità di scrittura. Ciò significa che le operazioni di trasferimento dei dati avvengono a una velocità impressionante, garantendo un’esperienza di utilizzo fluida e senza intoppi.

Per proteggere il tuo investimento e garantire performance costanti, il Samsung 990 PRO è dotato di un potente dissipatore di calore. Questo sistema di raffreddamento avanzato evita il surriscaldamento dell’unità, consentendoti di utilizzarla a pieno regime senza preoccuparti delle prestazioni o della stabilità.

Inoltre, il Samsung 990 PRO offre un software chiamato Samsung Magician, che ti consente di personalizzare ulteriormente la tua esperienza. Con questo software, puoi impostare il colore del LED sul tuo SSD per abbinarlo al tuo setup o all’atmosfera del tuo ambiente. Inoltre, puoi monitorare lo stato di salute del tuo SSD, verificando la sua condizione e prevenendo potenziali problemi in anticipo.

In conclusione, il Samsung 990 PRO da 1TB è un SSD interno che offre prestazioni straordinarie per gli utenti più esigenti. Approfitta subito dell’attuale sconto del 18% su Amazon e migliora la velocità e l’efficienza del tuo sistema, ad un prezzo speciale di soli 139,00 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione, le scorte a disposizione sono limitate.

