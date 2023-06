Samsung Speciale Estate: scopri il codice del super risparmio

Finalmente è arrivata la promozione Samsung Speciale Estate. Una calda esplosione di sconti esagerati su tantissimi prodotti a marchio. Scegli il prodotto che preferisci e poi inserisci il Codice SOLOPERTE per ricevere fino al 25% di sconto su tantissimi articoli promozionati. Acquista subito sulla pagina della promozione e inizia fin da subito il tuo risparmio esagerato con tutti i vantaggi di questo brand.

Infatti, puoi anche decidere di pagare in comode rate tasso zero con prima rata a ottobre 2023. Non lo trovi fantastico? Scegli tra i migliori frigoriferi di sempre, le smart TV più innovative, i monitor estremi, i sistemi di lavaggio più efficienti e i prodotti di aspirazione più intelligenti. Insomma, hai solo l’imbarazzo della scelta. Però devi sbrigarti perché le offerte sono tante, ma le scorte si possono sempre esaurire.

Samsung Speciale Estate: risparmio assicurato e finanziamento tasso zero

Applica al carrello il Codice SOLOPERTE e ricevi fino al 25% di sconto su tutti i prodotti della promozione Samsung Speciale Estate. L’iniziativa è valida da oggi, mercoledì 28 giugno, al 2 luglio 2023 inclusi. Inoltre, puoi anche beneficiare del finanziamento a tasso zero con prima rata a ottobre 2023. La consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti compresa la consegna al piano gratuita sui grandi elettrodomestici fino al 30 giugno e sulle TV 50″ o superiori fino al 3 luglio.

Scegli la tua smart TV preferita e acquistala in super sconto inserendo SOLOPERTE nell’apposita sezione dei codici coupon prima del check out. Dai un’occhiata a tutti i monitor disponibili e scegli quello che ti piace ed è più adatto alle tue attività. Tutta la serie Odyssey è compatibile con questa super promozione. Non mancano all’appello nemmeno lavatrici, asciugatrici, frigoriferi e aspirapolveri. Inizia l’estate al massimo del risparmio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.