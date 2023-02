Samsung Soundbar con Subwoofer e Speaker in super sconto: -39%

Perché accontentarsi del semplice e monotono audio fornito dalle casse tradizionali quando puoi avere un gioiellino del genere? Samsung offre la possibilità di immergervi in un’esperienza audio immensa e potrete farlo acquistando Samsung Soundbar HW-Q990B/ZF a 914,66 euro invece di 1499,00 euro, approfittando del super 39%.

Samsung Soundbar HW-Q990B/ZF con Subwoofer e Speaker: caratteristiche tecniche

Vivete un’esperienza audio surround coinvolgente, Dolby Atmos e DTS:X offrono un audio 3D fantastico tutto senza cavi. Fatevi trascinare dall’audio surround a 11.1.4 canali anche perché una delle principali funzioni è proprio il suono ottimizzato per il vostro spazio grazie al subwoofer integrato: il suono dell’IA regola automaticamente i livelli di volume in base al rumore che vi circonda.

Ovunque posizionerete il vostro altoparlante Samsung, riceverete un audio su misura grazie a SpaceFit Sound+. Avrete suoni amplificati attraverso gli altoparlanti frontali, laterali e up-firing della Soundbar e del televisore. Inoltre, aggiungendo un elemento verticale, gli altoparlanti wireless posteriori rivolti verso l’alto di questa Soundbar proiettano il suono sul soffitto per un effetto overhead meraviglioso. Oltre a tutto ciò, avrete anche la possibilità di controllare il Soundbar con la vostra voce utilizzando un dispositivo con Assistente Google o Alexa abilitati. Potrete inoltre, riprodurre i vostri brani preferiti utilizzando semplicemente l’icona AirPlay sul vostro dispositivo Apple o il pulsante Cast dalle applicazioni compatibili con Chromecast e grazie alla tecnologia Adaptive Sound, potrete sentire con chiarezza le voci anche quando il volume è basso.

Se siete appassionati di giochi, preparatevi a un’esperienza di gioco intensa e immersiva, con i subwoofer che potenziano la scena e gli up-firing speaker, come se foste all’interno del gioco. In più non dovrete più avere con voi più di un telecomando, perché vi basterà controllare le funzioni principali come potenza, volume ed effetti sonori direttamente dal telecomando della vostra TV. Immergetevi in un’esperienza unica, come se foste al cinema ma in realtà siete comodi a casa vostra, approfittate del super sconto, proposto da Amazon e avrete Samsung Soundbar HW-Q990B/ZF con Subwoofer e speaker a soli 914,66 euro con uno sconto del 30%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.