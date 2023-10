Samsung: soundbar Bluetooth con subwoofer per effetto cinema WOW

Goditi l’effetto cinema seduto comodamente sul divano di casa senza spendere un soldo. Come? Grazie a questa soundbar di Samsung che ora puoi acquistare su Amazon a soli 179 euro, invece che 259,99 euro. Fai presto perché ovviamente un’offerta del genere durerà poco.

Oggi puoi risparmiare 81 euro sul totale grazie a questo sconto del 31%. Un vero affare da non perdere per nessun motivo al mondo. Con una cifra decisamente bassa, rispetto a quello che ottieni, puoi portarti il grande schermo a casa. Semplicissima da installare, connessione wireless e suono immersivo per un’esperienza incredibile.

Samsung: la migliore soundbar a prezzo mini

Evitando i giri di parole si può dire con assoluta certezza che adesso questa è la migliore soundbar che puoi avere per il rapporto qualità prezzo. Ha un sistema surround 3D con Dolby Atmos e DTS:X virtuale che ti spettina. Riuscirai a percepire anche i sospiri durante i film. Il suono rimbalza sulle pareti e arriva da ogni direzione, riproducendo ciò che avviene in una sala del cinema.

E grazie al subwoofer potrai goderti dei bassi pazzeschi. La puoi collegare alla TV e ad altri dispositivi come smartphone o computer in modalità Bluetooth. Inoltre in confezione trovi il telecomando per controllare le impostazioni, mandare avanti o mettere in pausa ciò che stai ascoltando e regolare il volume.

Approfitta anche tu di questa fantastica promozione ma fai veloce perché durerà poco. Vai ora su Amazon e acquista la tua soundbar Samsung che a soli 179 euro, invece che 259,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.