Samsung Soundbar 150W con subwoofer a 79€: regalo Unieuro

Sei pronto a goderti film, serie TV, eventi sportivi e molto altro ancora con un suono professionale e potente? Acquista la Samsung Soundbar HW-T420 a soli 79,99 euro, invece di 129,99 euro. Dotata di subwoofer, eroga una potenza di 150W. Otterrai un’immersività fantastica mentre guardi o giochi. Con un suono Dolby Digital ti sembrerà di stare in mezzo alla scena. Insomma, un ottimo prezzo per questa soundbar di altissima qualità estremamente potente.

Samsung Soundbar HW-T420: tanta potenza, suono speciale

Lasciati immergere da un suono speciale grazie alla Samsung Soundbar HW-T420, oggi in offerta solo online su Unieuro. Il suo design sottile e compatto la rende particolarmente adatta da essere installata proprio sotto la tua smart TV. Puoi anche decidere di appenderla al muro insieme al tuo televisore, se questa è la soluzione Home Theatre del tuo salotto. Tra l’altro puoi anche decidere di connetterla con cavo o senza cavo, tramite Bluetooth.

Acquistala immediatamente a soli 79,99 euro, invece di 129,99 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 26,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

