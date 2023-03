Samsung Sound Tower: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

La Samsung Sound Tower è una cassa a torre di grande potenza, attualmente in sconto assurdo del 56% su Amazon. La cassa è dotata di 3 piedini in gomma per garantire stabilità e ridurre al minimo le vibrazioni, mentre le ruote integrante facilitano la mobilità. Questo prodotto è un dispositivo di alta qualità e super tecnologico e grazie a questa promozione è un affare da non perdere al prezzo di soli 161,50 euro.

Samsung Sound Tower: tutti ne vogliono una a questo prezzo

Con una potenza fino a 160 W, la Samsung Sound Tower è capace di diffondere un suono di alta qualità che riempie la stanza. Il pannello di controllo è posto sopra e su uno dei tre lati della cassa, per consentire una facile gestione delle funzionalità. Inoltre, grazie al design bidirezionale della cassa, è possibile ottenere un suono a 360 gradi che fa tremare le pareti.

La cassa è in grado di intensificare tutte le basse frequenze di una canzone, grazie alla sua potenza elevata da 1700 watt. Inoltre, è possibile aggiungere il Bass Booster per un’esperienza sonora ancora più potente. La Samsung Sound Tower è resistente all’acqua (IPX5) e certificata per la protezione dai getti d’acqua, garantendo la massima protezione anche in caso di condizioni meteo avverse.

La cassa è perfetta per animare le feste e diventare la stella del palco. Infatti, è possibile utilizzare il microfono per cantare in compagnia e riprodurre la propria musica preferita. La Samsung Sound Tower offre anche diverse modalità di illuminazione, tra cui Party, Ambient, Dance, Thunder Bolt e Star, che possono essere facilmente regolate tramite un’app dedicata.

In conclusione, la Samsung Sound Tower è un prodotto di alta qualità, perfetto per chi cerca un suono potente e un design moderno. Inoltre, la possibilità di aggiungere un microfono e di utilizzare diverse modalità di illuminazione la rendono perfetta per animare le feste. Non perdere questo incredibile sconto del 56% su Amazon e acquista subito la Samsung Sound Bar ad un prezzo competitivo di soli 161,50 euro sta andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.