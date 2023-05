Samsung: smartphone, auricolari e smartwatch da 49€ su Amazon (top 5)

Su Amazon ci sono esclusive promozioni Samsung che ti permettono di acquistare i migliori smartwatch, smartphone e auricolari a partire da 49,99€. Gli sconti raggiungono il 70%, ma dovrei essere molto veloce per approfittarne. Abbiamo scelto i migliori 5 in promo da prendere assolutamente al volo. Su tutti, godi di spedizioni veloci e gratuite, offerte dai servizi Prime. Dai subito un’occhiata la nostra selezione, ma non dimenticare di guardare anche l’intera vetrina. Offerta a tempo limitatissimo.

Promo Samsung spettacolari su Amazon: la top 5

Abbiamo selezionato 5 modelli che possono rispondere praticamente a qualsiasi esigenza tu abbia. Dai subito un’occhiata:

Galaxy Buds Live: se cerchi auricolari per premium, e anche uno sconto del 70%, sono loro quelli che ti servono. Prendili a 49,99€ invece di 169€; Watch 5 con cassa da 40mm: il tuo desiderio è quello di avere uno smart Watch dotato di una miriade di funzionalità e di qualità elevatissima? Allora il momento di approfittare di questa promozione e prendere il migliore del colosso sudcoreano. Portalo a casa 199€ invece di 299€;

Galaxy M13: ti piacerebbe uno smartphone di ottima marca, con batteria enorme e memoria gigantesca? Il tutto magari a un prezzo che sta ben sotto i 200 €? Allora prendi lui, ma prendilo adesso: accaparratelo a 179,90€ invece di 219,90€;

Galaxy S23: il tuo desiderio è quello di prendere un super top di gamma, ma di spendere più di 1000€ proprio non ne hai intenzione? Bene, la buona notizia è che adesso puoi portarlo a casa a 760,99€ invece di 1039€.

Galaxy Z Flip4: se invece in tasca hai sempre desiderato avere un pieghevole a conchiglia, ovviamente top di gamma, di quelli che da chiusi occupano pochissimo spazio, ma quando aperti hanno un display gigante allora questa è l’occasione che fa per te. L’iconico modello di Samsung adesso costa più o meno quanto un medio di gamma premium. Prendilo adesso a 654€ invece di 1154€.



Insomma, le promozioni sulla migliore elettronica di Samsung non mancano di certo. Il bello è che sono tutti su Amazon, disponibili con sconti fino al 70% e con spedizione superveloce gratis, grazie ai servizi Prime. Approfitto adesso di queste golosissimi offerte e accaparrarti il meglio, fai in fretta però: tutte le scorte sono in rapido esaurimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.