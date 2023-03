Samsung SMART2023: scopri come ottenere fino al 25% di SCONTO

Dai più tecnologia e qualità alla tua esperienza di visione. Con Samsung SMART2023 ottieni fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti in promozione a prezzi eccezionali. In più hai la possibilità di accedere a tantissimi vantaggi. Acquista un TV in promozione e scopri quanto sconto ottieni mettendo nel carrello anche uno degli accessori in offerta.

Acquista la Smart TV QLED 4K 55″ Q80B a soli 764 euro, invece di 1149 euro. Scopri la bellezza dei colori riprodotti dal suo display ampio e luminoso. Hai 55 pollici di puro intrattenimento. E con il codice SMART2023 risparmi subito un extra 10%. Ecco quali altri vantaggi hai con questo acquisto:

finanziamento Tasso Zero in 10, 20, 30, 40 mesi;

in 10, 20, 30, 40 mesi; pagamento in 3 rate Tasso Zero con Klarna o PayPal;

con Klarna o PayPal; consegna al piano gratuita (per televisori superiori ai 50″);

al piano gratuita (per televisori superiori ai 50″); installazione disponibile.

Samsung SMART2023: tante offerte per un intrattenimento premium

Lasciati intrattenere da Samsung grazie alle sue Smart TV pazzesche e piene di tecnologia pura. Scegline una tra quelle disponibili e compatibili con la nuova promozione che ti assicura sconti fino al 25%. Sono davvero tantissime le soluzioni per il tuo intrattenimento fino a 85 pollici e con tecnologia 8K e OLED.

Puoi includere nel tuo acquisto anche una soundbar della Serie Q o Ultra Slim e acquistando un TV in promozione ricevi il 70% di sconto sulla Staffa o sullo Stand compatibile al modello scelto. Grazie a questa iniziativa formidabile entri in un mondo dove più acquisti, più risparmi. Cosa vuol dire?

Semplice, se acquisti 2 prodotti ricevi il 15% di sconto mentre se ne acquisti 3 ricevi il 25% di sconto direttamente nel carrello. Questa offerta è valida fino al 31 marzo 2023. Approfittane subito e scegli la Smart TV che fa per te, come questa Neo QLED 4K 43″ QN90B tua a soli 809 euro, invece di 1129 euro. Grazie al codice SMART2023 ottieni un ulteriore extra del 10%.

