Samsung, smart TV UHD 4K in FORTE SCONTO su eBay: ora o mai più (-52%)

Alcune offerte eBay sono così vantaggiose da lasciare quasi senza parole, come quella di oggi che vede un crollo di prezzo vertiginoso per la bellissima smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 50 pollici. Infatti, con uno sconto del 52% che ti permette di risparmiare subito 360€, la smart TV precipita al prezzo shock di appena 339€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Inclusa nel sistema di pagamento in tre rate senza interessi e senza busta paga con PayPal, la smart TV di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Solo su eBay puoi acquistare la smart TV Samsung UHD 4K da 50″ al 52% di sconto

Non solo monta uno stupendo pannello Crystal Ultra HD 4K da 50 pollici, ma è realizzata con materiali premium che ti lasceranno senza fiato – per non parlare delle cornici quasi invisibili per un’esperienza visiva sempre appagante.

Nonostante il prezzo molto conveniente, stiamo parlando di una smart TV al top: è presente la tecnologia Motion Xcelerator per giocare a dettagli altissimi senza cali di frame; integra la tecnologia PurColor per una definizione eccellente dei colori e delle sfumatura; supporta l’Adaptive Sound per un suono sempre potente e avvolgente; è animata dalla piattaforma software Tizen OS che ti dà libero accesso a tantissime app per guardare i tuoi film preferiti sui migliori siti di streaming.

Insomma, quella di oggi rappresenta senza ombra di dubbio la migliore offerta eBay che ti possa capitare sottomano per acquistare la bellissima smart TV del colosso sudcoreano. Oltre al risparmio di ben 360€, la smart TV ti arriva direttamente a casa senza costi di spedizione extra.

