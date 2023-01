Samsung Smart TV Neo QLED 4K da 43" in sconto sul sito ufficiale di 498€

Più ci si avvicina all’attesissimo Galaxy Unpacked 2023 e più Samsung fa venire l’acquolina in bocca a vecchi e nuovi clienti. Stavolta gli smartphone non c’entrano nulla però, perché il protagonista assoluto è uno Smart TV. E che Smart TV.

In queste ore sul sito ufficiale Samsung è in offerta il TV Neo QLED 4K da 43″ a soli 701 euro per effetto di un doppio sconto: 420 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 1.199 euro e un ulteriore sconto del 10% grazie al coupon WELCOME2023 da selezionare quando sei nel carrello. Sconto complessivo?498 euro, quasi da non credere.

Uno sconto wow, stavolta davvero. Cinquecento euro di sconto, volendo arrotondare per eccesso (abbiamo aggiunto appena 2 euro), non si legge tutti i giorni, nemmeno qui su Telefonino.net, dove di offerte durante la giornata ne trattiamo diverse. E per di più non ti è richiesto nulla in cambio, devi semplicemente aggiungere al carrello lo Smart TV e applicare l’ulteriore sconto del 10% tramite il coupon WELCOME2023.

Grazie alla Quantum Matrix Techonology le immagini non sono mai state così intense, così brillanti, per non parlare dei contrasti e dettagli straordinari. Ma oltre a essere uno Smart TV perfetto per l’intrattenimento, è anche un alleato eccezionale per il gaming, con una risoluzione 4K a 144Hz e la tecnologia FreeSync Premium Pro, per una fluidità da premio Oscar (già che siamo in tema).

Metti in carrello ora il Samsung TV Neo QLED 4K da 43″ per risparmiare l’incredibile cifra di 498 euro.

