Samsung Smart TV 4K 55" a un prezzo RIDICOLO su MediaWorld

Approfitta subito dell’incredibile offerta di MediaWorld su uno dei televisori smart più amati di sempre. Acquista la Samsung Smart TV 4K 55″ Crystal UHD a soli 449 euro, invece di 659 euro. Si tratta di un’occasione unica che non puoi assolutamente lasciarti scappare. Tantissima qualità ovviamente e un intrattenimento senza limiti. La consegna a domicilio è disponibile con un piccolo contributo di 19,99 euro. Altrimenti puoi prenotare il ritiro gratuito in negozio.

Samsung Smart TV 4K 55″: formidabile per qualità e prezzo

Scegli un intrattenimento senza limiti con la Samsung Smart TV 4K 55″, oggi su MediaWorld a soli 449 euro. È chiaro che un prezzo così conveniente, per un televisore di ultimissima generazione con display da 55 pollici, risulta pazzesco e non può essere lasciato al caso. Addirittura puoi anche decidere di pagarlo con finanziamento a 11,90 euro al mese, Taeg 13,06%. In questo modo approfitti dell’offerta, ma paghi un po’ alla volta.

Oppure, sempre con MediaWorld, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 comode rate a Tasso Zero tutti i tuoi ordini che superano una spesa minima di almeno 30 euro. Per attivare questo mini finanziamento devi solo selezionare “Paga in 3 rate”. Non dovrai fornire alcun tipo di garanzia, ma in semplici e pochi click potrai rateizzare il tuo acquisto. Acquistala adesso a soli 449 euro, invece di 659 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.