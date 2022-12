Samsung Smart Monitor M7, monitor e smart TV allo stesso tempo (-28%)

Questa offerta Amazon sullo Smart Monitor M7 di Samsung è la tua occasione d’oro per acquistare un monitor che si trasforma in una vera smart TV in meno di 1 secondo. Con uno sconto del 28% che ti fa risparmiare ben 170€, il device del colosso sudcoreano è apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo design e l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Realizzato con materiali di ottimo livello che gli conferiscono un design sobrio ma ricercato, il pannello frontale flat da 43″ è ad altissima risoluzione e con una perfetta calibrazione dei colori per guardare video e film senza compromessi.

Sconto shock di Amazon per lo Smart Monitor M7 di Samsung: che affare

Con una risoluzione massima UHD 4K e con il pieno supporto al mirroring e ad AirPlay di Apple per la visione immediata di contenuti multimediali, il monitor di Samsung è perfetto per l’ufficio ed è sempre al tuo fianco durante il tuo tempo libero con il pieno supporto a Netflix, Apple TV, Disney+, Amazon Prime Video e molte altre piattaforme di streaming.

Con il 28% di sconto che ti fa risparmiare 170€ sulla carta, questa offerta di Amazon è la tua migliore occasione per mettere le mani su uno dei monitor più versatili mai realizzati da Samsung. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in 1 giorno solo con le spese incluse nei servizi Prime di Amazon.

