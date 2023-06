Samsung Smart Monitor M7 da 32 pollici: da Monclick risparmi oltre 100 euro

Lo Smart Monitor Serie M7 di Samsung si presenta come un monitor per ogni aspetto della vita. Lo puoi usare per guardare un film o una serie TV, come postazione di lavoro durante il giorno, chiacchierare con i tuoi amici in infinite conversazioni video. Gestisci a modo tuo contenuti, produttività e videochiamate, in un unico monitor.

Grazie alle offerte Sconti in Fuga di Monclick, puoi fare tuo l’esclusivo monitor di Samsung a soli 289,99 euro, risparmiando 110 euro sul prezzo di listino pari a 399,99 euro. E non solo non paghi nulla per le spese di spedizione, ma puoi anche scegliere di pagare a rate a interessi zero con PayPal o Klarna.

Samsung Smart Monitor M7 in sconto del 28% sul sito di Monclick

Lo Smart Monitor M7 di Samsung regala un’esperienza da Smart TV. Goditi le tue serie TV preferite di Netflix, i migliori video di YouTube, i film da pelle d’oca di Disney Plus con una risoluzione 4K HDR. Tutto quello che devi fare è semplicemente collegare il monitor alla tua rete Wi-Fi.

Ma il monitor di Samsung si trasforma anche in una vera postazione di lavoro, dimostrandoti come non serva avere un PC per essere produttivi. Naviga in Internet, modifica a tuo piacimento i documenti di cui hai bisogno, dai forma ai tuoi progetti, tutto questo con un solo schermo. Ciò è possibile grazie alla nuova Workmode, che ti consente di accedere da remoto a un altro PC, usare i programmi di Microsoft 365 e collegarti ai device mobili Samsung tramite Samsung Dex.

Aggiungi al carrello ora il Samsung Smart Monitor M7 in super offerta da Monclick per risparmiare 110 euro sul prezzo di listino. In più puoi decidere di pagare in 3 comode rate senza interessi da 96,66 euro al mese con PayPal o Klarna.

