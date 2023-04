Samsung Smart Monitor M5, monitor CON smart TV 27" a prezzo MICRO

Rivoluziona il modo in cui utilizzi il PC con il super Samsung Smart Monitor M5, quest’oggi in offerta su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 39%, il device del colosso sudcoreano crolla ad appena 199€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Lo Smart Monitor M5 di Samsung è un device unico nel suo genere: si tratta effettivamente di un monitor, come sottolinea il nome stesso, ma all’occorrenza si trasforma anche in una smart TV con cui guardare i tuoi programmi preferiti sulle più importanti piattaforme di streaming del momento.

Solo su Amazon puoi risparmiare 130€ sul Samsung Smart Monitor M5: affare d’oro

Bello, di design e con cornici sapientemente ottimizzate per dare risalto al pannello Full HD da 27 pollici, lo Smart Monitor M5 di Samsung ti permette di collegare rapidamente il tuo smartphone oppure la tua console di gioco tramite la porta HDMI.

Ideale per l’ambiente di lavoro e quello casalingo, il monitor supporta anche apposite funzionalità pensate per salvaguardare la salute degli occhi: la modalità Eye-Saver, ad esempio, riduce l’affaticamento per una visione confortevole delle immagini anche dopo tante ore di utilizzo.

Non farti scappare questa super offerta di Amazon che ti permette di acquistare lo smart monitor di Samsung al prezzo più conveniente di sempre; inoltre, se lo acquisti adesso, il device ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.