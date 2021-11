Samsung Smart Monitor M5: molto più di quello che ti aspetti (-90€)

Se vuoi dare un twist alla tua postazione PC acquistando un monitor che possa valere la spesa ho un'ottima notizia per te: >su Amazon trovi in promozione questo fantastico Samsung Smart Monitor M5 che come puoi intuire ha qualcosa di speciale al suo interno. Disponibile a soli 289,90€, praticamente te lo porti a casa risparmiando circa novanta euro sul prezzo di listino. Se questo non è un affare non so cos'altro dirti.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia e in più se proprio vuoi, puoi decidere di acquistarlo optando per il pagamento con finanziamento che è persino a Tasso Zero.

Samsung Smart Monitor M5: tutto quello che devi sapere su questo gioiellino

Il Samsung Smart Monitor M5 è un prodotto che si distingue nettamente dalla massa. Prime di svelarti il motivo di questa mia affermazione, tuttavia, vorrei spendere due parole sul suo design che, detto francamente, è veramente eccezionale. Infatti vanta delle cornici praticamente inesistenti che rendono la visione immersiva e ampia e un supporto in tinta bianca che non solo fa il suo dovere ma ha una dimensione veramente ridotta non occupandoti spazio in eccesso sulla scrivania.

Fatte queste due piccole premesse, è ora di venire alla parte saliente ossia il perché questo monitor è smart. Cos'ha di speciale? Oltre alle sue funzioni più classiche, Samsung ha deciso di integrare un vero e proprio smart HUB che ti mette a disposizione le migliori applicazioni per lo sreaming con un solo click. Per facilitare le tue ore al PC hai finanche la possibilità di interagire con multipli assistenti vocali come Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant.

Non ti basta? Allora ti dico che a disposizione hai finanche un display flat da 32 pollici Full HD con casse integrate per non dover effettuare secondi acquisti.

Approfitta subito di questa promozione e portati a casa un magnifico Samsung Smart Monitor M5 su Amazon a soli 289,90€. Lo ordini e lo ricevi a casa in pochissimi giorni.