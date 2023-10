Samsung Smart monitor M5: MEGA sconto del 36% su Amazon

Se stai cercando un monitor che trasformi il tuo spazio in un centro di intrattenimento avanzato, il Samsung Smart Monitor M5 è la scelta perfetta. E oggi, su Amazon, puoi ottenere questo eccezionale monitor a un incredibile sconto del 36%. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 189,90 euro.

Samsung Smart monitor M5: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche distintive del Samsung Smart monitor M5 è l’assenza di ingresso antenna e TV tuner, il che significa che non è solo un semplice monitor, ma un concentrato di intrattenimento intelligente. Grazie al suo Smart Hub e al servizio di streaming multimediale OTT integrato, hai accesso istantaneo a una vasta gamma di app, tra cui Netflix, YouTube, Prime TV e Disney +, direttamente dal tuo monitor. E la cosa migliore? Puoi farlo tutto senza dover collegare il PC, grazie al comodo telecomando in dotazione.

La connettività multipla è un altro punto forte di questo monitor. Che tu voglia collegare il tuo PC, il telefono cellulare o la console di gioco, il Samsung Smart monitor M5 lo rende incredibilmente facile. Puoi farlo attraverso HDMI, Bluetooth o Airplay, garantendo una connessione fluida e senza sforzo.

Oltre alla sua versatilità, il monitor offre un’esperienza visiva straordinaria. Con una risoluzione FHD da 27 pollici e supporto per HDR10, ogni immagine prende vita con colori vibranti e dettagli nitidi. Inoltre, il design sottile ed elegante, privo di bordi su tre lati, non solo offre un aspetto moderno ma garantisce anche un’esperienza visiva completamente immersiva.

Per proteggere la tua salute visiva, il Samsung Smart monitor M5 è dotato delle modalità Eye-Saver e Flicker-Free, che riducono l’affaticamento degli occhi e assicurano una visione confortevole anche durante le sessioni di utilizzo prolungate.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il Samsung Smart monitor M5 a un prezzo incredibile di soli 189,90 euro. Questo monitor non è solo un accessorio per il tuo spazio di lavoro, ma un compagno di intrattenimento che ti stupirà ogni giorno. Approfitta dell’offerta su Amazon oggi stesso, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.