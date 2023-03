Samsung Smart Monitor M5: con questo prezzo ridicolo è irresistibile

Il Samsung Smart Monitor M5 è un monitor da 27 pollici che offre un’esperienza visiva straordinaria grazie alla risoluzione FHD e all’HDR10, che consentono di visualizzare immagini e video con colori brillanti e dettagli nitidi. Inoltre, il design sottile ed elegante, con bordi ridotti su tre lati, dona al monitor un aspetto moderno ed essenziale, perfetto per adattarsi a qualsiasi ambiente di lavoro o di svago. Grazie a uno sconto del 33% su Amazon, adesso puoi acquistare questo favoloso dispositivo ad un prezzo di soli 219,90 euro. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Samsung Smart Monitor M5: non puoi trovare di meglio a questo prezzo

Uno dei principali vantaggi del Samsung Smart Monitor M5 è il suo Smart Hub, che offre un’ampia gamma di servizi di streaming multimediale OTT integrati, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e YouTube, oltre a molte altre applicazioni disponibili per il download. In questo modo, è possibile accedere facilmente ai tuoi contenuti preferiti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, senza la necessità di utilizzare altri dispositivi esterni.

Il monitor Samsung M5 è anche dotato di una vasta gamma di porte di connessione, tra cui HDMI, Bluetooth e Airplay, che consentono di collegare il proprio PC, telefono cellulare o console di gioco in modo facile e veloce. Ciò significa che il monitor può essere utilizzato per il lavoro e lo svago, senza dover cambiare continuamente il dispositivo di output.

Per garantire un’esperienza visiva confortevole, il Samsung Smart Monitor M5 dispone anche della modalità Eye-Saver e della tecnologia Flicker-Free. La modalità Eye-Saver riduce la quantità di luce blu emessa dal monitor, che può causare affaticamento degli occhi e disturbi del sonno, mentre la tecnologia Flicker-Free elimina il fastidioso effetto sfarfallio delle immagini, che può essere dannoso per la vista.

Il Samsung Smart Monitor M5 è attualmente in vendita su Amazon con uno sconto del 33%, rendendolo ancora più accessibile e conveniente per chi cerca un monitor di alta qualità ad un prezzo competitivo di soli 219,90 euro. Non perdere ulteriore tempo, offerte del genere, su prodotti super affidabili di casa Samsung, sono da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.