Samsung Smart Monitor M5 27″ (2023): sconto di 80€ su Amazon

Fa spesso parte dei nostri articoli riguardanti le offerte del giorno su Amazon, ma il motivo è semplice: si tratta di uno dei dispositivi più versatili presenti sul mercato. Stiamo parlando del Samsung Smart Monitor M5, che unisce la qualità e l’utilità di un monitor per PC, alla praticità delle funzioni Smart tradizionalmente disponibili solo su Smart TV. Oggi la versione del 2023 con il prezzo di listino di 299 arriva a quota 219,90 euro con un risparmio netto di ben 80 euro.

Samsung Smart Monitor M5 27″: caratteristiche tecniche

Ciò che spicca maggiormente di questo splendido monitor è proprio il display da 27 pollici. Si tratta di un pannello grande e ben definito con una risoluzione Full HD (1920×1080) con una tecnologia simile agli IPS, ma in grado di restituire neri nettamente più profondi, senza rinunciare all’ottima fedeltà cromatica. Non mancano le funzioni come il Flicker Free, l’HDR10 e la riduzione della luce blu, che salvaguardano la salute degli occhi anche per un utilizzo prolungato. Molto comoda la presenza del telecomando in confezione, indispensabile per godere delle funzionalità Smart così come delle casse incluse nel sottilissimo pannello.

La connettività è davvero sorprendente. Oltre a due porte HDMI e due USB, infatti, ritroviamo sia la rete Wi-Fi che la connessione Bluetooth, ma anche Airplay per condividere velocemente ogni contenuto. Questo perché, come accennato all’inizio, il monitor dispone di Smart Hub. Si tratta di un sistema che da accesso ai maggiori servizi di streaming come Netflix, Prime Video o Disney+, direttamente dal monitor. Con il monitor PC potrete anche navigare in rete, modificare documenti e lavorare ai vostri progetti senza bisogno di un computer. Con la funzione Work Mode potete accedere da remoto ad un altro PC, utilizzare Office 365 e connettervi ad altri dispositivi mobili con Samsung DeX.

Con il Samsung Smart Monitor M5 potrete accedere a intere librerie di contenuti direttamente dallo schermo così come avviene per le smart TV. Si tratta di una soluzione estremamente interessante per chi desidera avere un unico schermo per ogni impiego, dal lavoro all’intrattenimento fino allo studio. Grazie alle offerte del giorno la variante da 27 pollici del 2023 è acquistabile su Amazon a soli 219,90 euro con uno sconto di ben 80 euro sul prezzo di listino. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

