Samsung Series 8 TV QLed 4K 50" in super sconto su eBay

Siete alla ricerca di un ottimo TV a un prezzo super conveniente? Samsung ha ciò che fa per voi, TV QLED Series 8 a un prezzo incredibile! Approfittando dello sconto del 28% sarà vostra a soli 654,99 euro anziché 915,99 euro.

TV Samsung Series 8 QLed 4K: caratteristiche principali

Visione unica e audio potente, Samsung Series 8 TV QLed è una fantastica scelta per voi amanti delle serie tv, sport, spettacolo e quant’altro. Con questo TV avrete dettagli nitidi in ogni punto dello schermo, vivendo una nuova esperienza di visione, con contrasti e luminosità mai provati finora con una Smart TV. Dotato di tecnologia Dolby Atmos e OTS grazie al quale il suono tridimensionale diffuso dagli altoparlanti nel televisore vi permetterà di immergervi nel centro della scena. Il processore 4K vi consentirà di avere una massima risoluzione per immagini e suoni spettacolari.

Con la tecnologia Q-Symphony lasciatevi avvolgere da un suono armonizzato: gli altoparlanti del TV e di un’eventuale soundbar funzionano all’unisono per un audio migliorato. Inoltre, il televisore Samsung QLED 4K è predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza bisogno di ulteriori decoder TV. Tra le tante opzioni potrete trovare anche la Multi View cioè potrete guardare contemporaneamente e sullo stesso schermo i contenuti di TV e smartphone in tempo reale, vi basterà collegare il telefono in modalità multischermo in un solo istante. In più potrete associarla ai migliori assistenti vocali tra cui Alexa, Bixby e comandare il televisore con la vostra voce.

Acquistate questo fantastico televisore sottile ed elegante adatto anche ai gamer che sono alla ricerca di una buona TV che gli possa permettere di immergersi nel gioco a 360° grazie ai suoi colori limpidi e audio perfetto. Samsung Series 8 può essere vostra a soli 654,99 euro risparmiando il 28% dal prezzo originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.