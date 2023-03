Samsung Series 7 QLED 4K da 55" CROLLA a METÀ PREZZO da Unieuro

Con il TV QLED 4K da 55″ della Series 7 Samsung reinterpreta la definizione in 4K portandola a uno stadio ancora più evoluto, per dettagli più precisi, contrasti più profondi e colori più vividi. In queste ore è in offerta a metà prezzo sul sito ufficiale di Unieuro, dove lo puoi acquistare a 661 euro anziché 1.301 euro.

Samsung Series 7 QLED 4K da 55″ in sconto del 49% da Unieuro

Il segreto del Series 7 TV QLED 4K da 55″ sta nella tecnologia montata a bordo da Samsung, a partire dal processore Quantum 4K che trasforma tutti i contenuti nella spettacolare risoluzione 4K. E per immagini sempre più fedeli alla realtà, c’è anche il supporto alla tecnologia Dual LED, che va a regolare in automatico la tonalità cromatica dei contenuti. Sei un appassionato di gaming? Aspettati allora un’esperienza di gioco di un altro livello, con frame rate a 120 Hz in 4K senza sfocature né tremolii. Un altro punto di forza di questo televisore è l’esperienza sonora immersiva, offerta dalla combinazione tra l’audio surround 3D e l’audio virtuale.

Se sei interessato a una scelta di visione superiore, a uno Smart TV con immagini e suoni spettacolari, a un prodotto in grado di restare sempre attuale anche a distanza di tanti anni, la scelta ideale è il televisore Series 7 TV QLED 4K di Samsung.

Approfitta della super offerta di Unieuro per acquistarlo a metà prezzo e risparmiare 640 euro subito (e se vuoi lo puoi pagare anche in tre rate a interessi zero da 220 euro al mese).

