Samsung S23, S23 Pro e S23 Ultra: il design sarà BELLISSIMO

Secondo quanto leggiamo in rete, sembra che la nuova line-up di punta di casa Samsung, la serie Galaxy S23, disporrà di un design molto simile a quello della gamma S22, ma con piccoli accorgimenti sostanziali che renderanno i prodotti ancora più belli.

Il debutto della prossima serie premium Galaxy S23 si avvicina sempre più. Il lancio dovrebbe essere previsto per febbraio 2023 e i rumor si susseguono senza sosta. Stanno emergendo in rete sempre nuovi rapporti e indiscrezioni sulle ammiraglie next-gen. Ora, con l’ultimo leak appena trapelato, scopriamo quale potrebbe essere il design dei telefoni in arrivo.

Samsung Galaxy S23: cosa sappiamo?

Grazie alle informazioni trapelate in rete e condivise dall’insider Ice Universe su Twitter, possiamo vedere due immagini che ritraggono dal vivo le cover per il Galaxy S23, S23 Pro (aka Plus), S23 Ultra. Anche in base ai render CAD che abbiamo visto in passato, scopriamo che i device non disporranno del modulo fotografico sporgente, ma che avranno le lenti incastonate nella scocca come S22 Ultra.

S23, S23+ (S23 Pro is the wrong name in the picture) and S23 Ultra protective cases have been introduced. pic.twitter.com/bKmDCHem2b — Ice universe (@UniverseIce) October 16, 2022

La fuga di notizie non è poi una cosa così anomala e bizzarra; accade spesso che i produttori di accessori realizzino i prodotti ancora prima dell’annuncio del gadget perché devono poter commercializzare gli articoli insieme al debutto dei telefoni stessi.

Vedendo le foto, è evidente che S23 avrà un design che richiama quello dei modelli precedenti ma strizzerà l’occhio all’iterazione di punta del 2022. Tuttavia, vedremo meno sensori sulla back cover. S23 Ultra invece, resterà identico…o quasi.

Parlando di specifiche delle fotocamere, non sappiamo quali lenti potremo trovare. Si dice infatti che S23 Ultra presenterà un sensore da 200 Megapixel come main camera. I modelli basici dovrebbero invece, disporre del classico obiettivo da 108 Megapixel.

