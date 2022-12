Samsung rilascia nuovi accessori a tema Pokémon e Star Wars

In queste ore Samsung ha appena rilasciato dei nuovi accessori a tema Pokémon e Star Wars per i suoi device di ultima generazione. Di fatto, la compagnia sudcoreana sta presentando cinturini, custodie e non solo per Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Watch 5. I prezzi partono da 49,99 $, ma andiamo con ordine.

Gli accessori di Samsung a tema Pokémon e Star Wars

Come detto, Samsung sta lanciando una serie di accessori per smartphone e smartwatch a tema Pokémon e Star Wars. Gli appassionati di mostriciattoli che si evolvono e di battaglie interplanetarie saranno contenti.

Custodie, cover e cinturini saranno disponibili dal prossimo 26 dicembre e si potranno acquistare dal sito ufficiale dell’azienda. Ci sono anche i porta Galaxy Buds in tinta.

Le custodie ispirate a Pokémon attireranno sicuramente moltissimi fan della serie. Non sono prodotti aftermarket ma originali, quindi presenteranno anche una cura nei dettagli e una qualità invidiabile. Si potrà acquistare anche un cinturino a tema per Galaxy Watch4 e Watch5 dal valore di 49,99$, in pelle e molto comodo da indossare (oltre che stioloso). In più, questi gadget aggiungono un tocco di divertimento ai prodotti che spesso hanno toni cupi o standard.

Oppure, semplicemente, se siete dei grandi appassionati della serie, questo sarà un bel prodotto da sfoggiare con i vostri amici.

Fra le altre cose, citiamo anche le custodie a tema Star Wars che partono da 39,99$ per quella relativa al Galaxy Z Flip4 con i disegni dello stormtropeer, della Morte Nera e della Star Destroyer.

I cinturini “Millenium Falcon” a tema natalizio invece, costano 19,99$ cadauno e mostrano l’iconica navicella che ha reso famoso il franchise di Star Wars.

Nelle notizie correlate, se desiderate il nuovo Z Flip4, sappiate che costa 1199,00€ nella versione con 256 GB di memoria interna. Lo trovate su Amazon a questo link.

