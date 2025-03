Samsung rilascia il primo aggiornamento per Galaxy Buds 2 e Buds 2 Pro dopo oltre un anno

Samsung ha dato il via al rollout di un nuovo aggiornamento per i suoi auricolari wireless Galaxy Buds 2 e Galaxy Buds 2 Pro: è il primo update in oltre un anno per questi dispositivi lanciati nel 2022. Tuttavia, sembrerebbero non esserci miglioramenti significativi.

Niente di nuovo per i Buds

Gli aggiornamenti, identificati dalle sigle AYA1 per le Galaxy Buds 2 e AYB1 per le Galaxy Buds 2 Pro, sono ora disponibili per gli utenti. Questo aggiornamento rappresenta il primo lanciato da metà marzo 2024 (data dell’ultimo) e, purtroppo, non introduce nuove funzionalità.

Il focus principale di questo aggiornamento sembrerebbe essere un generico miglioramento della stabilità. Tuttavia, il changelog non fornisce dettagli specifici. Per verificare la disponibilità dell’update, è necessario accedere all’app Galaxy Wearable e controllare eventuali patch disponibili.