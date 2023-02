Samsung ti regala un voucher da 250€

Vuoi acquistare uno dei nuovissimi modelli Galaxy S23? Oppure hai messo gli occhi su qualche altro prodotto? Da oggi e fino al 28 febbraio 2023, acquistando un dispositivo Samsung dal suo store ufficiale, ottieni in regalo un voucher dal valore di 250 euro. Tutto questo grazie alla nuova iniziativa Love Tech.

Niente male vero? Potrai spendere questo buono sconto sul suo shop per acquistare qualsiasi prodotto dal 1° a l 30 aprile 2023. Inoltre, grazie alla promozione Tasso Zero acquisti ora e paghi la prima rata ad aprile 2023 senza interessi. Davvero fantastico.

Puoi scegliere, ad esempio, il nuovissimo Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB a soli 1479 euro. Ricevendo il voucher da 250 euro potrai risparmiare su un prossimo acquisto sempre sullo store ufficiale del colosso coreano di tecnologia. Però devi sbrigarti perché molti articoli stanno andando a ruba.

Acquista un prodotto Samsung: ricevi subito un voucher da 250€

Acquistando un prodotto Samsung sullo shop ufficiale, compatibile all’iniziativa Love Tech, con una spesa minima di 799 euro riceverai in regalo un voucher dal valore di 250 euro. Questo potrai spenderlo a partire dal 1° e fino al 30 aprile 2023. Inoltre, più acquisti e più risparmi.

Infatti, se acquisti 2 prodotti in promozione ricevi un extra sconto del 15%. Invece, se acquisti 3 prodotti ricevi un extra sconto del 25%. Tutto direttamente nel carrello. Anche questa promozione è valida fino al 28 febbraio 2023, salvo esaurimento scorte. Perché scegliere lo Samsung Shop?

Finanziamento Tasso Zero. Acquisti subito e paghi la prima rata dopo 60 giorni dalla data dell’ordine. Paga in 3 rate. Puoi decidere di pagare velocemente in 3 comode rate senza interessi direttamente con la tua carta. Spedizione Gratuita. La consegna è gratis.

Perciò non perdere altro tempo. Approfitta di questa speciale iniziativa. Acquista il prodotto che vuoi e se spendi almeno 799 euro ricevi un buono sconto del valore di 250 euro. Puoi pagare in comode rate a tasso zero da aprile 2023 e la consegna è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.