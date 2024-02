Samsung QLED 4K da 50" in offerta: prezzo in picchiata con lo sconto del 43%

La Samsung TV QE50Q80CATXZT è attualmente in offerta su Amazon a soli 679,99€, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo consigliato di 1.199,00€. Si tratta di una smart TV da 50 pollici con risoluzione 4K, dotata del potente Processore Neural Quantum 4K che utilizza intelligenza artificiale per offrire una definizione video eccezionale. La tecnologia Quantum Dot garantisce un volume colore del 100% con un miliardo di sfumature e colori mozzafiato.

La TV è dotata di Direct Full Array, una tecnologia di retroilluminazione a LED che offre immagini dettagliate con contrasti eccezionali, e Quantum HDR+ per una qualità di immagine cinematografica con colori brillanti. Il Real Depth Enhancer aggiunge ulteriore profondità all’immagine.

Per l’audio, la TV dispone di Dolby Atmos con speaker su 4 lati e sul retro per un’esperienza sonora multidimensionale e immersiva, oltre all’OTS Lite che offre audio surround 3D sincronizzato con l’azione. La funzione Q-Symphony assicura una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti.

La TV è dotata di Gaming Hub per un accesso facile e veloce ai giochi, Smart Hub per organizzare i tuoi contenuti preferiti in un unico posto e SmartThings per controllare i dispositivi smart direttamente dalla TV.

La confezione include la Samsung Smart TV 50” Serie Q80C, il telecomando SolarCell, il cavo di alimentazione, il piedistallo e il manuale utente. Le dimensioni con base sono di 111,42 x 70,39 x 23,7 cm, mentre il peso con base è di 18,2 kg. Il colore della TV è Carbon Silver.

La confezione include la Samsung Smart TV 50" Serie Q80C, il telecomando SolarCell, il cavo di alimentazione, il piedistallo e il manuale utente. Le dimensioni con base sono di 111,42 x 70,39 x 23,7 cm, mentre il peso con base è di 18,2 kg. Il colore della TV è Carbon Silver.

