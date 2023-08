Samsung Promo TV: 20% di SCONTO sui migliori televisori

Samsung Promo TV è la super iniziativa che ti permette di acquistare un nuovo televisore del brand risparmiando tantissimo. Scegli il modello che ti piace, mettilo in carrello e applica il coupon PROMOTV! Subito per te il 20% di sconto sul tuo acquisto. Niente male vero? In abbinata puoi anche ottenere fino a 250 euro di sconto ulteriore con ritiro del tuo televisore usato.

Tra l’altro hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero! Un’occasione perfetta per rinnovare il tuo intrattenimento con modelli eccezionali dai colori brillanti e una qualità video spettacolare. Cosa stai aspettando? Sbrigati prima che le scorte si esauriscano. Ad esempio, la Neo QLED 4K 43″ è tua a soli 607,20 euro, invece di 759 euro, applicando il coupon PROMOTV.

Samsung Promo TV: scopri l’offerta fatta su misura per te

Con Samsung Promo TV entri in un mondo di televisori smart eccezionali. Grazie a questa promozione hai tantissime offerte su misura per te. Scegli il modello che preferisci e mettilo nel carrello. Applicando il coupon PROMOTV ottieni subito il 20% di sconto sul tuo ordine. E se hai un usato da ritirare puoi ricevere un extra sconto fino a 250 euro. Approfittane subito.

Online è disponibile la Crystal UHD 4K 43″ a soli 343,20 euro, invece di 479 euro, applicando il coupon PROMO TV. Addirittura puoi anche decidere di pagarla in comode rate a tasso zero. La consegna è gratuita, ma devi sbrigarti perché le scorte stanno andando a ruba. Scegli per te il miglior intrattenimento disponibile, risparmia subito grazie a questa iniziativa eccezionale.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prezzo Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prezzo: da 1.71 € /mese Provala subito Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

iOS Prezzo: da 3.19 € /mese Provala subito Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo: da 2.30 € /mese Provalo Subito

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.