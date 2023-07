Samsung presenta il nuovo monitor 5K ViewFinity S9 da 27 pollici

Samsung Electronics ha svelato al pubblico l’atteso monitor ViewFinity S9 da 27 pollici (modello S90PC), rappresentando un significativo aggiornamento rispetto al suo predecessore ViewFinity S8 (modello S80PB) lanciato a giugno 2022.

Questo nuovo monitor 5K si inserisce nella linea di prodotti ad alta risoluzione di Samsung e promette di offrire agli utenti funzionalità innovative per potenziare le possibilità creative.

Monitor Samsung 5K ViewFinity S9: specifiche e prezzo

Il monitor Samsung ViewFinity S9 è dotato di uno schermo da 27 pollici con risoluzione 5K, offrendo uno spazio di lavoro più ampio del 50% rispetto ai monitor UHD. Con il 99% di DCI-P3 e 218 PPI, garantisce colori vivi e dettagli nitidi. La calibrazione intelligente tramite smartphone è una caratteristica innovativa, consentendo agli utenti di personalizzare le impostazioni del monitor in modo preciso. ViewFinity S9 è ideale per professionisti creativi e per chi cerca un’impeccabile fedeltà visiva.

Siamo al cospetto di una vera e propria eccellenza. Samsung ViewFinity S9 offre prestazioni visive migliorate con la tecnologia Intelligent Eye Care, per ridurre l’affaticamento degli occhi, ed il Matte Display, per limitare i riflessi. La connettività versatile di questo monitor comprende Thunderbolt 4, mini DisplayPort e USB-C. Inoltre, il monitor ha una videocamera SlimFit 4K integrata con Auto Framing per effettuare videochiamate di alta qualità.

Il monitor 5K di Samsung ha una sottile finitura metallica che si adatta a qualsiasi spazio. Il design ergonomico offre comfort e migliora la produttività grazie al supporto regolabile ed uno schermo inclinabile per adattarsi agli angoli di visione. Inoltre, il montaggio VESA consente di mantenere la scrivania ordinata e libera da ingombri. Applicazioni per smart TV, altoparlanti integrati con Adaptive Sound ed il supporto del telecomando rendono il monitor ideale per il lavoro e per l’intrattenimento.

Samsung ha reso disponibile il monitor ViewFinity S9 ad un prezzo di 1.599€: per conoscere maggiori dettagli sui monitor ad alta risoluzione dell’azienda e sulla completa gamma ViewFinity, è possibile consultare il sito web ufficiale.