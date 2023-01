Samsung PowerBot: il potente aspirapolvere 2 in 1 a METÀ PREZZO (199€)

In tanti quando pensano ai robot aspirapolvere credono che il mercato inizi e finisca con i modelli del marchio Roomba. In realtà di dispositivi ce ne sono parecchi, quasi tutti meno cari, anche se non sempre risparmio è sinonimo di qualità. O meglio, quasi sempre. Oggi a sovvertire i pronostici ci pensa il Samsung PowerBot: il potente aspirapolvere della casa sudcoreana è in offerta a metà prezzo su MediaWorld a soli 199 euro, per effetto dello sconto di 200 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 399 euro.

Se hai un budget massimo di 200 euro, se trascorri molte ore del giorno dentro casa e vivi insieme a uno o più animali domestici, difficilmente troverai un dispositivo migliore del robot 2 in 1 di Samsung. La spedizione è gratuita, con la consegna prevista entro il 30 gennaio. Volendo, puoi anche scegliere il comodo ritiro nel negozio MediaWorld più vicino a casa tua.

Aspirapolvere 2 in 1 PowerBot (l’arma segreta di Samsung)

Samsung non produce soltanto smartphone, computer, televisori e lavatrici, ma da diversi anni è attiva anche nel mercato dei robot aspirapolvere, dove il colosso asiatico si è fatto apprezzare per ottimi dispositivi dall’eccellente rapporto qualità-prezzo. Uno di questi è proprio il potente aspirapolvere 2 in 1 PowerBot, uno dei più seri e credibili concorrenti dei robot Roomba.

Samsung PowerBot aspira e lava in un’unica volta, catturando polvere e sporco e lavando il pavimento in maniera efficace. Non preoccuparti delle dimensioni della tua casa, con un’autonomia di ben 150 minuti il PowerBot mantiene un’elevata potenza aspirante per tutta la durata della carica, garantendoti una pulizia di ampie superfici. E grazie al suo design sottile (è alto appena 8 cm), riesce a raggiungere anche i punti più difficili per una pulizia ancora più completa della tua abitazione.

Prendi al volo l’ultima offerta di MediaWorld sul Samsung PowerBot per acquistarlo a metà prezzo, con un risparmio immediato di 200 euro.

