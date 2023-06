Samsung porta le riparazioni fai-da-te in Europa: apre Self-Repair

La giornata di oggi, 19 giugno 2023, è estremamente importante per i sostenitori della riparazione fai-da-te dei dispositivi elettronici e per chi combatte contro l’incremento globale dell’e-waste, ovvero dei rifiuti costituiti da componenti e device. In queste ore, infatti, Samsung lancia il programma Self-Repair in Europa, portando in una lista di Paesi selezionati del Vecchio Continente tutte le soluzioni per riparare da sé dispositivi Samsung Galaxy di fascia alta.

Samsung Electronics annuncia Self-Repair

Questo programma di riparazione fai-da-te è attivo negli Stati Uniti dal 2022 e in Corea del Sud da pochi mesi, e permette ai consumatori di accedere agli strumenti necessari per completare gli interventi sui propri device in autonomia. In Italia, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito da questi giorni è possibile richiedere determinati componenti per gli smartphone premium serie Galaxy S20, S21 e S22, o per i PC Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360.

Ad esempio, sul fronte smartphone è possibile richiedere schermo e batteria, vetro posteriore e porta di ricarica. Sui computer della serie Galaxy Book Pro, invece, sarà possibile effettuare interventi su scocca posteriore, anteriore, tastiera, schermo LCD, touchpad, lettore di impronte digitali, piedini in gomma e batteria. Non manca poi un kit pratico contenente tutti gli strumenti di riparazione, riutilizzabili quando necessario.

A fornire questi pacchetti di componenti sono partner come ASWO e 2Service, specializzati nell’assistenza e distributori autorizzati Samsung. TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha affermato: “Samsung è costantemente al lavoro per allungare il ciclo di vita dei propri dispositivi in modo da consentire agli utenti di usufruire delle elevate prestazioni del proprio device Galaxy il più a lungo possibile. Ci impegniamo per estendere la possibilità di accedere al nostro programma Self-Repair in tutto il mondo, migliorando la riparabilità dei nostri prodotti“.

In futuro la lista di device Samsung riparabili vedrà l’aggiunta di altri modelli, sia nuovi che di vecchia data – molto probabilmente solo per dispositivi relativamente recenti.