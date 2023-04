SAMSUNG offre un CASHBACK fino a 300€ per l'acquisto dei nuovi Galaxy S23

Da oggi, lunedì 24 aprile, e fino al 14 maggio Samsung regala fino a 300 euro di cashback per l’acquisto o noleggio di uno dei nuovi Galaxy S23 di quest’anno: 100 euro per il Samsung Galaxy S23, 200 euro per il Samsung Galaxy S23+ e 300 euro per il Samsung Galaxy S23 Ultra. Per poter aderire alla promozione è sufficiente collegarsi a questa pagina, portare a termine l’acquisto di uno dei tre telefoni protagonisti dell’iniziativa e completare il processo di registrazione.

Come funziona la promozione che regala fino a 300 euro di cashback sui Samsung Galaxy S23

La prima cosa da fare è collegarsi a questa pagina e completare l’acquisto o il noleggio del nuovo Galaxy S23 desiderato entro il 14 maggio. Fatto questo, visita la pagina ufficiale dell’iniziativa e premi sul pulsante Attiva la promozione. Devi ora compilare il modulo di registrazione, per poi caricare la foto che ritrae la prova di acquisto e il codice IMEI del telefono. Fatto anche questo, inserisci il tuo codice IBAN dove ricevere il cashback e il gioco è fatto. Trascorreranno fino a 45 giorni lavorativi dall’email di convalida prima di ricevere il rimborso, che Samsung effettuerà tramite bonifico bancario. Il regolamento completo dell’iniziativa è disponibile a questa pagina.

Con i nuovi Galaxy S23, il colosso coreano ha raggiunto un livello paragonabile a quello di iPhone. Per esperienza d’uso, prestazioni e politica di aggiornamenti (sia lato software che patch di sicurezza), i nuovi Galaxy sono il punto di riferimento del mercato tra i top di gamma che hanno a bordo il sistema operativo Android.

Approfitta subito della promozione cashback di Samsung per risparmiare fino a 300 euro rispetto al prezzo di listino dei Galaxy S23.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.